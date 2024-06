Aspettando Ittiri Folk Festa: l'associazione Ittiri Cannedu in Germania, a Wolfsburg

Meta di tantissimi sardi che alla fine degli anni 40 vollero fuggire dalla povertà del dopoguerra e che mai hanno dimenticato i valori e le tradizioni della propria terra natale. Il circolo Grazia Deledda ne è la prova in quanto organizzano a cadenza annuale svariati eventi con la partecipazione di ospiti che arrivano direttamente dalla Sardegna. Dal suo canto il gruppo Ittiri Cannedu non è nuovo alle visite nei Circoli di Sardi in Italia e all'estero, soprattutto in Argentina e Brasile dove la componente sarda è nutrita. Nella tre giorni di Wolfsburg, Ittiri cannedu sarà ambasciatrice delle tradizioni e della cultura isolane.





A cominciare dalla musica e dai balli. Molto attese le melodie tradizionali di Totore Chessa, Tore Matzau e Giovannino Marreu che accompagneranno i balli che il Gruppo di Ittiri regalerà ai nostri amici corregionali emigrati in Germania. Immancabili le degustazione di prodotti dell'agroalimentare di Sardegna e dei migliori vini isolani. Al rientro il primo appuntamento sarà per il 16 giugno al Nautic Event di Porto Torres dove verrà presentata la grafica del cinquantennale del gruppo e proposto il programma generale della Ittiri Folk Festa 2024.

Aspettando Ittiri Folk Festa 2024 l'associazione Ittiri Cannedu è in Germania, a Wolfburg, ospite sino a domenica del Circolo dei Sardi Grazia Deledda. Proprio nella città industriale che produce le famose macchine tedesche Wolkswagen il gruppo di Ittiri farà tappa prima delle fatiche della festa dei "cinquant'anni" che verrà celebrata a luglio. Quello della città tedesca è un Circolo di Sardi molto attivo e presente nel panorama culturale di Wolfsburg.