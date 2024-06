Fonti rinnovabili in Sardegna. Accolte le richieste delle regioni

Vincoli che, come precisa il Decreto, non verranno applicate agli impianti già esistenti e ai loro rifacimenti. A Cagliari intanto, nel palazzo della Regione, proseguono gli approfondimenti sulla bozza. All' opera l'Assessore all' industria, Emanuele Cani, e dell'ambiente Rosanna Laconi, per i dettagli finali.

Il Ministero dell' Ambiente ha presentato la nuova bozza per quanto riguarda le aree idonee alla produzione di energia rinnovabile in Sardegna. L'eolico offshore concorrerà ufficialmente al raggiungimento delle quote Regionali, ( Quella assegnata all' isola è di 6.2 Gigawatt). In serata la Commissione Tecnica Ambiente si è riunita in video conferenza e ha definito l'ultimo punto della bozza che dice; "Sono considerate non idonee all' istallazione di fonti rinnovabili, le superfici e le aree che sono ricomprese nei perimetri dei beni sottoposti a tutela.