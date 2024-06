Sassari, condannato il vicino chiassoso

La donna è arrivata al punto di aver paura di uscire di casa, in quanto la situazione non migliorava. Ha deciso infine di trasferirsi in un altra ubicazione, nel frattempo però ha sporto denuncia dando avvio ad una azione legale per atti persecutori. Avviato il processo, l'uomo è stato condannato a un anno e sei mesi, oltre ad un risarcimento danni di 5mila euro. A disporre la pena il Giudice Valentina Nuvoli, mentre l'avvocato di parte civile era Laura Murziani.

Una 47enne ha denunciato un vicino di casa per i continui schiamazzi e azioni prepotenti all' ingresso del condominio. La cittadella donna era diventata un inferno; Dapprima il vicino di lamentava continuamente con la donna, battendo il bastone sul soffitto e lasciando bigliettini di rimostranze, oltre a urlare in modo spropositato ai danni della 47enne.