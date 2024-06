Cronaca Olbia e Arzachena: sequestrate opere edilizie abusive

Nel quadro delle attività di controllo del territorio, il Corpo forestale e di V.A. ha eseguito due decreti di sequestro su disposizione della Procura di Tempio Pausania, in merito a violazioni urbanistiche e ambientali nei comuni di Olbia e Arzachena. A Olbia, in località Pittulongu, è stato sequestrato parte di un cantiere per la costruzione di un fabbricato plurifamiliare, risultante difforme dal Piano di Risanamento. Ad Arzachena, in località Piccolo Pevero, sono state sequestrate opere abusive tra cui tre fabbricati, una piscina e una strada, in un'area paesaggistica vincolata e a rischio idrogeologico.