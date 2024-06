Marinai e ormeggiatori: una partnership vincente tra Yacht Club Cala dei Sardi e l'Istituto Amsicora di Olbia

Il Dirigente Scolastico, il prof. Gianluca Corda, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa nel promuovere la formazione professionale e creare opportunità di lavoro per i giovani. Ha inoltre anticipato la consegna dei diplomi, mettendo in evidenza il ruolo cruciale che questo tipo di formazione gioca nel soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale. Il Comandante Gianfranco Bacchi, Presidente dello Yacht Club Cala dei Sardi, ha espresso la sua soddisfazione per l'impegno dedicato a questo programma, sottolineando il suo significato nell'introdurre i giovani al mondo del mare sia come luogo di lavoro che di vita quotidiana. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Antioco Tilocca, nostromo del Marina Cala dei Sardi e istruttore del corso per marinai e ormeggiatori, e a Barbara Brunazzo, proprietaria di Nautica Gennai, per il loro contributo attivo e fondamentale alla realizzazione di queste preziose opportunità formative.

Si è concluso con la consegna degli attestati il periodo di formazione per marinai e ormeggiatori, rivolto agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Amsicora di Olbia. Il programma, avviato presso il Marina Cala dei Sardi in collaborazione con le scuole del territorio, si proponeva di offrire agli studenti un'esperienza completa nel mondo della nautica, preparandoli al mondo del lavoro e soddisfacendo la domanda del tessuto industriale gallurese. L’iniziativa si è articolata con la modalità di alternanza scuola-lavoro, esperienze settimanali presso lo Yacht Club denominate "settimana dA mare", e corsi di orientamento alla professione nautica in tutte le sue articolazioni e possibilità.