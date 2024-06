Cronaca Ritrovato ad Ancona l'uomo scomparso da Nuoro

Non ricordo nulla. Queste le prime parole di un uomo di 59 anni, scomparso il 28 maggio da Nuoro e rintracciato ad Ancona grazie a una segnalazione arrivata dalla Sardegna da parte dei Carabinieri. Lo rende noto la Questura di Ancona, che comunica che l'uomo è stato trovato all'interno di una filiale bancaria in Corso Stamira. All'arrivo degli agenti, il 59enne è apparso confuso, con l'aspetto trascurato e in completo stato confusionale. Alla domanda su come mai si trovasse ad Ancona, l'uomo ha riferito di essere andato a trovare la compagna, ma di non ricordarne nome e indirizzo. Dopo essere stato tranquillizzato dalle forze dell'ordine, l'uomo è stato trasferito all'Ospedale Regionale di Torretta per ricevere le cure necessarie.