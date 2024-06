Tragedia sulla 131: un militare morto e uno ferito in un ribaltamento a Tramatza

La sua perdita è una ferita profonda per la comunità militare e civile. L'altro militare, Roberto Calaresu, 47 anni, è rimasto gravemente ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Calaresu è stato estratto dai rottami del veicolo dai soccorritori e trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente ha inevitabilmente bloccato il traffico sulla Carlo Felice. Le autorità hanno dovuto deviare il traffico in direzione Sassari al km 99 sulla complanare Est, mentre in direzione Cagliari la deviazione è stata predisposta al km 104.500 sulla complanare Ovest. Sul luogo del tragico evento sono intervenuti prontamente la Polizia Stradale, i soccorritori del 118 e il personale dei Vigili del Fuoco.





Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area sono state tempestive, ma non hanno potuto evitare l'irreparabile perdita di Stefano Pistis. In questi momenti di dolore, è fondamentale riflettere sulla sicurezza stradale e sulle condizioni in cui operano i nostri militari. La comunità piange un altro eroe caduto mentre svolgeva il suo dovere, e si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi di Pistis.

