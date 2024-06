A Cagliari l'inaugurazione dell'anno scolastico con Mattarella

L'inaugurazione dell'anno scolastico rappresenta un momento significativo per il mondo dell'istruzione, poiché mette in luce l'importanza dell'educazione e del merito nel percorso formativo dei giovani. La scelta di Cagliari come sede per questo evento conferisce prestigio alla città e sottolinea l'attenzione verso tutte le realtà territoriali del Paese. Il programma prevede una serie di esibizioni e interventi che evidenzieranno le eccellenze delle scuole italiane. Gli studenti avranno l'opportunità di mostrare i loro talenti in diverse discipline, sottolineando il ruolo fondamentale che la scuola svolge nello sviluppo delle competenze artistiche e creative.





L'evento sarà un'occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità del sistema educativo italiano, promuovendo un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la comunità scolastica. La presenza del presidente Mattarella e del ministro Valditara testimonia l'impegno delle massime autorità del Paese verso il miglioramento della qualità dell'istruzione e il riconoscimento del merito come valore fondamentale. La diretta su Rai1 permetterà a tutti gli italiani di partecipare virtualmente a questa importante cerimonia, rafforzando il senso di comunità e appartenenza che l'istruzione è in grado di generare. L'appuntamento del 16 settembre a Cagliari si preannuncia quindi come un momento di grande rilevanza, che segnerà simbolicamente l'inizio di un nuovo anno scolastico all'insegna dell'innovazione, della creatività e dell'impegno educativo.

Fa tappa a Cagliari la 24ª edizione di "Tutti a scuola", la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/25, che dal 2015 è diventata itinerante. Sarà il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II", nella sede di via Pintus, ad ospitare la cerimonia lunedì 16 settembre. L'evento vedrà la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. La notizia è stata comunicata dal rettore del Convitto, Paolo Rossetti. "La cerimonia," spiega il professor Rossetti, "darà spazio alle capacità creative e artistiche delle studentesse e degli studenti attraverso la partecipazione di delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale e sarà trasmessa in diretta su Rai1."