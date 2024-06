Dopo il corso formativo, i barracelli di Alghero diventano punto di riferimento per l’isola

Con questo ciclo formativo, rimarca il capitano Riccardo Paddeu, comandante dei barracelli algheresi, “il comando di Alghero diventa punto di riferimento di molte compagnie barracellari del territorio e di tutta l’isola. Una bella soddisfazione per noi, e la nostra intenzione è quella di continuare a offrire corsi gratuiti ai barracelli di altri comandi, perché vogliamo che ogni collega sia davvero in grado di dare risposte efficaci ai cittadini e alle amministrazioni comunali dalle quali dipendono. Vogliamo inoltre ringraziare l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte per averci ospitato durante gli appuntamenti del ciclo”. Ecco, questa è la cronaca di un evento che, per quanto possa sembrare di nicchia, rivela molto della nostra capacità di gestire il territorio e le risorse. Mentre ci intratteniamo con le beghe di palazzo e i soliti teatrini della politica, c'è chi, sul campo, cerca di fare la differenza. I barracelli di Alghero, con il loro impegno e professionalità, rappresentano una risposta concreta ai problemi ambientali che affliggono la nostra isola. Non è solo una questione di competenza tecnica, ma di un impegno che va oltre il dovere: è la testimonianza di una dedizione che meriterebbe ben altra attenzione da parte dei media e delle istituzioni. Questi uomini e donne lavorano spesso nell'ombra, lontani dai riflettori, ma il loro contributo è fondamentale per la tutela del nostro patrimonio naturale e la sicurezza delle nostre comunità.

Nel fine settimana appena trascorso si è concluso il ciclo formativo organizzato dal comando barracelli di Alghero. Lo scorso 25 maggio l’ultimo appuntamento per i barracelli è stato su “La tutela delle acque dall’inquinamento e le attività di polizia”, organizzato con Egaf Edizioni e che ha avuto come relatore Alessandro Corrias, uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di illeciti ambientali e comandante di polizia locale. Hanno partecipato, oltre al comando barracelli di Alghero, numerosi comandi barracelli provenienti da ogni parte della Sardegna, ma anche Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.