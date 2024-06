Trasporto merci agricole e animali vivi: soddisfazione di Cia Sardegna per l’incontro con gli assessori dei Trasporti e dell’Agricoltura

«Gli assessori si sono impegnati a contattare le compagnie di navigazione per cercare di ottenere un cargo merci dedicato che almeno una volta la settimana salpi da Olbia per i porti della Toscana. Questo per l’emergenza immediata, visto che l’estate è alle porte», spiegano i rappresentanti di Cia Sardegna. «Inoltre apprezziamo e condividiamo l’impegno per arrivare a una soluzione strutturale condivisa che consenta di affrontare e trovare soluzioni, oltre che su questa questione, anche in merito all'annoso e mai risolto problema della continuità territoriale per le merci. Perché è noto che i costi dei trasporti per le aziende agricole sarde sono un aggravio dei costi di produzione, sempre meno sostenibile, e rappresenta un problema da affrontare e risolvere, tutti insieme, programmando interventi a medio e lungo termine».

Cia Agricoltori Italiani Sardegna esprime soddisfazione per l’incontro svoltosi questa mattina a Cagliari con gli assessori regionali dei Trasporti, Barbara Manca, e dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, per cercare una soluzione al problema del trasporti di merci e animali vivi dalla Sardegna alla Penisola. Il problema è ormai cronico e si acutizza d’estate, quando le aziende del comparto agricolo e zootecnico si scontrano con l’indisponibilità delle compagnie di navigazione a trasportare i loro prodotti e gli animali vivi nella Penisola. «Il metodo e l’attenzione dimostrate dagli assessori regionali convocando le associazioni di categoria per arrivare a una soluzione condivisa è assolutamente da apprezzare» dichiarano il direttore Cia Sardegna, Alessandro Vacca, che ha partecipato di persona al vertice, e il presidente Cia Nord Sardegna, Michele Orecchioni, collegato in videoconferenza alla riunione.