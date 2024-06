Tragedia sulla Sassari-Alghero: camion precipita dal ponte

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, che stanno lavorando per chiarire le responsabilità e le cause di questa sciagura. Questo incidente mette nuovamente in luce le problematiche legate alla sicurezza stradale in Sardegna.

Un camion è precipitato da un ponte sulla strada Sassari-Alghero. Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è caduto nel vuoto, terminando la sua corsa in un burrone sottostante. Le immagini dell'incidente sono spettrali, con il camion ridotto a un ammasso di lamiere contorte. I vigili del fuoco stanno lavorando per raggiungere l'autista.