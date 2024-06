Tortolì, corso di formazione gratuito per i proprietari di cani

La frequenza del corso è obbligatoria per i soggetti segnalati dalla Asl Ogliastra in quanto possessori di cani che si sono resi responsabili di episodi di aggressione ed ai quali la Asl abbia notificato l’obbligo di frequenza. «È molto importante che questo corso venga frequentato da chi è proprietario di cani di razze molossoidi o che comunque abbiano manifestato nel tempo problemi comportamentali» – spiega Virgilio Congiu, direttore della S.c. di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il corso è articolato in cinque sessioni didattiche per un totale di 16 ore di lezione, da tenersi in due giornate distinte (8 e 15 giugno), con orario dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle 15.00 alle 19.30 di ognuna delle due giornate. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo a cui deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modulo è disponibile negli uffici dei Servizi veterinari della Asl (a Tortolì in via Campidano 2 e Lanusei, in viale Don Bosco, 28) nella sede del comune di Tortolì, oppure nel sito della Asl Ogliastra. Il documento debitamente compilato andrà consegnato negli uffici sopraindicati, oppure via mail all’indirizzo igieneallevamenti@aslogliastra.it.

“Uno strumento per conoscere, capire e vivere meglio col proprio cane”: è questo il titolo del corso di formazione gratuito dedicato ai proprietari e ai futuri proprietari di cani che si terrà i prossimi 8 e 15 giugno nella sede del municipio di Tortolì. Il corso è organizzato dalla S.c. di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Asl Ogliastra, in collaborazione con il comune di Tortolì e l’Ordine professionale dei medici veterinari della provincia di Nuoro. Il corso è aperto a tutti i cittadini ed è rivolto non solo ai singoli, ma anche alle famiglie. Può partecipare chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno o semplicemente, sia interessato all’argomento.