Meteo in Sardegna: Torna l'anticiclone, al via una fase estiva





Tra il 5 e il 9 giugno, i cieli saranno prevalentemente tersi con temperature massime che si attesteranno tra i 27 e i 29°C lungo le coste e tra i 30 e 35°C nelle aree interne pianeggianti, non mitigate dalle brezze marine. Questi valori sono superiori alle medie stagionali, indicando un avvio anticipato della stagione estiva. Dopo l'11-12 giugno, si prevede un possibile cambiamento del tempo con il ritorno di una maggiore instabilità.





Le temperature potrebbero avvicinarsi maggiormente alla media climatica, portando un po' di sollievo dopo il periodo di caldo intenso. Questa fase estiva anticipata offre l'opportunità di godere di giornate soleggiate e calde, perfette per le attività all'aperto e per esplorare le bellezze naturali della Sardegna. Tuttavia, è consigliabile restare aggiornati sulle previsioni meteo per prepararsi ai possibili cambiamenti successivi all'11-12 giugno.

Sulla Sardegna si apre una fase più stabile, calda e soleggiata, dai connotati tipici dell'inizio estate. L'alta pressione si sta affermando sull'isola, apportando una maggiore stabilità atmosferica con ampi spazi soleggiati inframezzati da qualche annuvolamento di passaggio, ma senza effetti significativi.