Celebrazione del 210° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri ad Oristano

L'Arma dei Carabinieri è stata fondata il 13 luglio 1814 da Re Vittorio Emanuele I tramite le Regie Patenti, che istituirono i Carabinieri Reali, un corpo di militari distinti per "buona condotta e saviezza". Il loro ruolo si estendeva oltre la difesa dello Stato in tempo di guerra, includendo in tempo di pace il compito di "vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza". Questa duplice funzione continua tuttora, con i Carabinieri che servono sia come Forza Armata per la difesa dello Stato sia come Forza di Polizia per la protezione dei cittadini.





La cerimonia prevederà uno schieramento di militari di rappresentanza e automezzi dell'Arma dei Carabinieri. I Carabinieri fecero la loro comparsa in Sardegna nel 1823, quando i Cacciatori Reali, istituiti nel 1819, confluirono nel "Corpo dei Carabinieri Reali di Sardegna", con una forza totale di 425 carabinieri a cavallo e 100 a piedi. Nel 1861, con la formazione del Regno d'Italia, furono rinominati "Carabinieri Reali". In seguito alla loro riorganizzazione a livello nazionale, istituirono 13 Legioni, la terza delle quali ubicata a Cagliari e ancora attiva ai giorni nostri. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano è stato istituito nel 1974, a seguito della nascita dell'omonima provincia, ed è posto alle dipendenze della Legione Carabinieri di Cagliari.

Domani, 5 giugno 2024, il Comando Provinciale dei Carabinieri celebrerà il 210° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri con una cerimonia che si terrà in Piazza Duomo, Oristano. L'evento avrà inizio alle ore 09:30 alla presenza del Prefetto Salvatore Angieri, dei vertici delle Istituzioni cittadine e degli studenti delle scuole della città.