A Teatro Doglio la “Partner Night 24”. Tommaso Giulini ha tracciato il bilancio della stagione appena conclusa

Presenti anche l'amministratore delegato corporate Carlo Catte, l'allenatore della Primavera Fabio Pisacane. Stefano Deantoni, direttore marketing di Infront Italy, ha illustrato l'evoluzione del mercato sportivo e le nuove opportunità per il futuro prossimo ma anche di più lungo periodo, tracciando il panorama dei media e delle tipologie di fruizione. Nel cuore della serata, l'intervento del direttore business e media del Cagliari Calcio, Stefano Melis, che ha guidato la platea su un viaggio a 360 gradi attraverso i tanti progetti sviluppati dal Club nell'ambito media, commerciale e sociale: la vicinanza ai tifosi e il rapporto viscerale declinato in tutti i contenuti multimediali; le attivazioni volte a dare valore all'operato delle aziende partner; le iniziative legate al territorio e di profilo internazionale; l'esperienza del Match Day e tutte quelle a esso legate che coinvolgono i tifosi di ogni età; e ancora il rinnovamento dell'ecosistema digitale e le nuove opportunità commerciale generate dalla nuova app rossoblù, sviluppata insieme al partner tecnologico di Cagliari e Infront, Abilitya che, nella persona del fondatore Raimondo Gissara, ha presentato tutti i punti di forza strategici del marketing digitale. In chiusura sono arrivati i saluti e il resoconto di Renato Sanna, team leader” Sardegna di Infront, prima che il palco del teatro venisse lasciato a quella che è stata un'autentica novità dell'edizione 2024: lo spettacolo comico con le performance di Sandro Cappai, Alessandro Atzeni e Albert Canepa, artisti di punta della Stand-up Comedy Sardegna. La Partner Night 2024 ha avuto il suo epilogo nella suggestiva corte di Palazzo Doglio dove si è brindato tutti insieme alla stagione vissuta e a quella che, tra poche settimane, partirà con immutato entusiasmo.

È andata in scena nella cornice del Teatro Doglio di Cagliari la “Partner Night 24”, evento consacrato all'incontro tra Cagliari Calcio, Infront e tutte le aziende partner che hanno affiancato il Club nell'ultima emozionante stagione sportiva condividendo quotidianamente le sfide dentro e fuori dal rettangolo verde. L'occasione è stata propizia per rinnovare gli obiettivi comuni e rilanciare verso nuovi orizzonti, analizzando le dinamiche del mercato e i riscontri quantitativi e qualitativi del lavoro svolto. A fare gli onori di casa, il presidente rossoblù Tommaso Giulini che ha tracciato il bilancio della stagione sportiva 2023-2024 sia dal punto di vista sportivo che sotto il profilo delle scelte strategiche e dei rapporti con “partner” e “stakeholder”.