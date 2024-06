Un mese di eventi, sport, cultura ed ecosostenibilità con la 1° edizione del Festival della Laguna di Elmas

"In collaborazione con l'Associazione Enti Locali – ha dichiarato la Sindaca di Elmas Maria Laura Orrù - abbiamo pensato di partecipare al bando della Fondazione per recuperare risorse aggiuntive ai pochi fondi che riusciamo di solito a destinare dal bilancio comunale spesso in sofferenza. Siamo soddisfatti di poter dar vita a questo importante festival che valorizza e mette in sinergia i nostri beni ambientali più preziosi e la cultura identitaria del nostro territorio. È l'inizio di un percorso che ci impegneremo a consolidare in futuro per garantire alla cittadina un festival sempre più importante in futuro." L'evento prevede incontri, spettacoli musicali, manifestazioni gastronomiche e mostre culturali, offrendo un'opportunità unica per scoprire tradizioni e sapori locali.





“Pensiamo che eventi simili – dichiara l’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Elmas Fabiola Nucifora – possano contribuire a incentivare la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale e culturale del litorale lagunare del territorio di Elmas, promuovendo la collaborazione e la coesione tra tutti i cittadini, coinvolgendo anche anziani e nuove generazioni.” L'estate 2024 a Elmas si prospetta ricca di eventi che celebrano la cultura, la natura e le tradizioni locali. Il Teatro Maria Carta e la Laguna di Elmas, località Giliacquas, saranno i palcoscenici di una serie di appuntamenti che uniscono spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, convegni, attività sportive e mostre. “Da anni, Elmas si impegna a diventare una destinazione turistica di rilievo nel circuito regionale – aggiunge l’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione - Le sue bellezze naturali, prime fra tutte la Laguna di Santa Gilla, e il suo patrimonio storico, come la millenaria Chiesa di Santa Caterina, costituiscono tesori inestimabili”.





Il 7 giugno, alle 20:30, il Teatro Maria Carta aprirà le porte alla stagione estiva con lo spettacolo teatrale "S’Unda Manna", scritto e interpretato da Elisa Pistis, mentre il 12 giugno, sempre al Teatro Maria Carta, si terrà la Rassegna Visione Sarde, quando a partire dalle 18:30, saranno proiettati quattro cortometraggi seguiti da un dialogo con i registi. Il 23 giugno, sarà la Laguna di Elmas, in località Giliacquas, ad ospitare un doppio appuntamento. Alle 18:30, il convegno "Giliacquas: tutela, valorizzazione, opportunità", moderato da Mario Marcis, affronterà i temi della protezione e della valorizzazione della laguna, mettendo in luce le opportunità future. Alle 21:30, il la rassegna cinematografica Cinema in Laguna celebrerà il 90° anniversario della nascita di Maria Carta con la proiezione del film "Disamistade" di Gianfranco Cabiddu, un omaggio alla grande artista sarda. Il 29 giugno sarà invece una giornata di festa e celebrazioni alla Laguna di Elmas in località Gilliacquas con la Festa di San Pietro. Alle 19:00, una degustazione aprirà la serata, seguita alle 20:00 dalla premiazione del Contest fotografico online "Scatti sulla Laguna", le cui votazioni saranno attive sulle pagine social dell’evento dal 12 al 25 giugno 2024. La serata proseguirà poi con un intrattenimento musicale.





Il weekend del 29-30 giugno sarà dedicato alle attività sportive. Il sabato pomeriggio, dalle 17:00 alle 20:00, saranno escursioni a piedi e in kayak per scoprire Giliacquas, la storia di Elmas e della Laguna di Santa Gilla La domenica mattina, all’alba, escursioni a piedi seguite da una lezione di hatha yoga e saluto al sole, un'opportunità per connettersi con la natura e iniziare la giornata con energia positiva. Parallelamente a questo ricco programma di eventi, dal 7 al 30 giugno, il foyer del Teatro Maria Carta ospiterà la mostra curata dall'Associazione Culturale Equilibri dedicata alla Laguna di Santa Gilla e alle zone umide, e l’esposizione organizzata dall'Associazione Plastic Free con i lavori realizzati dagli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Statale "Monsignor Saba" di Elmas.

Domenica 19 maggio ha avuto inizio il Festival della Laguna di Elmas, una manifestazione pensata per far scoprire ad un vasto pubblico e mettere in mostra l'ecosistema della laguna, la flora e la fauna e per far comprendere ai visitatori come questo importante specchio d'acqua abbia influenzato la storia e la società della città di Elmas. Il Festival è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Elmas, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC, e coordinato dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. L'iniziativa mira a rafforzare l'identità culturale della comunità, promuovendo la coesione tra gli attori culturali, ambientali, sportivi e territoriali.