Angela Quaquero a Iglesias

Un territorio che ha duramente pagato la fine delle attività minerarie e la crisi industriale, con uno dei tassi di disoccupazione più alti della Sardegna, 20,6% (2024), ma che può trarre importanti vantaggi dalle diverse opportunità che l’Europa offre: dobbiamo essere capaci di intercettarle, ma anche rilanciare, ponendo al centro le rivendicazioni di base, a partire dalla garanzia di una mobilità uguale a quella degli altri, superando costi e penalizzazioni che incidono su persone e merci e condizionano pesantemente ogni nuova attività di impresa. L'Europa deve “incontrare” con scelte e politiche definite i territori svantaggiati, che devono avere voce in capitolo e penso soprattutto al futuro, alla necessità di garantire adeguata formazione, qualificazione ai giovani, che da stanno andando via, affinché possano rientrare e realizzarsi pienamente qui. Iglesias con la sua prestigiosa vicenda di città regia, ha tutte le carte in regola per proporsi come importante riferimento anche culturale nel contesto nazionale ed europeo”.

Dopo le ultime tappe a Cagliari, Sestu, San Sperate, Alghero e Orosei Angela Quaquero, unica candidata sarda PD al Parlamento europeo, sarà a Iglesias, lunedì 3 giugno, ore 18:00, al teatro Electra per un incontro su "L'Europa che vogliamo, sociale, democratica, sostenibile": a condurre i lavori sarà il sindaco Mauro Usai, che dialogherà con lei e con Pietro Bartolo, anche lui candidato PD nel collegio isole. “Mi fa particolarmente piacere incontrare elettrici ed elettori di una città come Iglesias e di un territorio come l'Iglesiente – ha detto Angela Quaquero - che tanta parte hanno avuto nella storia sociale ed economica della nostra isola, le cui tracce profonde sono nell'immenso patrimonio di archeologia mineraria, un valore inestimabile per tutta la Sardegna, da valorizzare nel contesto europeo e mondiale!