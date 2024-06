Tragedia sulle strade sarde: Alessandro Ferru muore a 36 anni

L'impatto con il suolo è stato devastante e purtroppo fatale. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge, escludendo il coinvolgimento di altri veicoli. Un incidente solitario, dunque, ma non per questo meno doloroso. La salma di Alessandro è stata restituita ai suoi familiari, che ora piangono la perdita di un figlio, un fratello, un amico. Una giovane vita stroncata troppo presto, in un modo tanto crudele quanto inaspettato. E mentre ci si interroga su cosa possa aver causato la tragedia – un malore, un errore umano, una fatale distrazione – rimane il vuoto lasciato da un ragazzo che amava la libertà e l'adrenalina delle due ruote. Una passione che, come spesso accade, può trasformarsi in un'arma a doppio taglio.





La comunità di Sestu è in lutto, stretta attorno ai familiari di Alessandro in questo momento di indicibile dolore. Ma la triste realtà è che, ancora una volta, ci troviamo a fare i conti con la fragilità della vita e l'imprevedibilità del destino. Quante altre croci dovremo piantare lungo le nostre strade prima di capire che ogni viaggio può essere l'ultimo? Quanto ancora dovremo sopportare la vista di giovani vite spezzate, sogni infranti e famiglie distrutte? In attesa che le indagini facciano chiarezza sulle cause dell'incidente, resta solo la triste consapevolezza di un'altra perdita, l'ennesima, che rende ancora più buio il cielo sopra la nostra amata Sardegna. Alessandro Ferru, giovane e appassionato motociclista, ci lascia a 36 anni, portando con sé un pezzo del nostro cuore.

Sestu – Un'altra vita spezzata sulle strade della nostra amata Sardegna. Alessandro Ferru, motociclista trentaseienne di Sestu, ha trovato la morte in un tragico incidente lungo la Statale 387, al 31mo chilometro, tra Donori e Sant'Andrea Frius. Ferru era alla guida della sua potente Yamaha R6, un bolide amato dagli appassionati delle due ruote, quando, lungo i tortuosi tornanti, qualcosa è andato storto. Per cause ancora da chiarire, il motociclista è precipitato in una scarpata per circa dieci metri, un volo che non gli ha lasciato scampo.