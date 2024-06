Sassari, cerimonia di inaugurazione: omaggio ai Presidenti della Repubblica Segni e Cossiga

Prima di diventare capo dello Stato, Segni aveva ricoperto importanti incarichi governativi, tra cui quello di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro dell’Agricoltura, ruolo in cui promosse la riforma agraria, fondamentale per il rilancio economico del paese. Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, fu una delle personalità più controverse e influenti della politica italiana. Presidente della Repubblica dal 1985 al 1992, Cossiga è ricordato per il suo stile diretto e spesso spiazzante, che gli valse il soprannome di "Picconatore". Durante il suo mandato, non esitò a esprimere opinioni critiche sul sistema politico italiano, sollevando dibattiti accesi. Prima di diventare presidente, Cossiga aveva servito come Ministro dell'Interno durante gli anni di piombo, affrontando la difficile sfida del terrorismo interno. L’inaugurazione vedrà la partecipazione di numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni. Dopo i saluti istituzionali, Federico Soro, direttore della Scuola di Scultura e coordinatore del progetto, illustrerà l'opera. Uno degli studenti che ha partecipato alla realizzazione interverrà successivamente per condividere la propria esperienza.





L'opera monumentale è il frutto del talento e dell'impegno degli studenti e dei docenti dell'Accademia di Belle Arti "M. Sironi". Tra i protagonisti del progetto figurano Federico Soro, Oscar Solinas, Davide Sanna, Guenda Bulleddu, Claudia Carta, Eleonora Clerinti, Halabrunda Taras, Antonello Marchesi, Andrea Mudadu, Michael Ogana, Luisa Pistidda, Letizia Poddighe, Maura Sanna, Eleonora Secchi e Luca Zedda. L'evento vedrà anche la partecipazione delle classi del liceo statale "Margherita di Castelvì" e dell'istituto comprensivo "Farina-San Giuseppe", che eseguiranno l'Inno nazionale e quello della Brigata Sassari, "Dimonios". Questa cerimonia non è solo un momento di ricordo e omaggio, ma anche un'opportunità per la comunità di Sassari di riflettere sull'eredità dei suoi illustri concittadini e sul loro contributo alla storia e alla democrazia italiana.

Sassari – Lunedì 3 giugno, alle ore 10:30, i giardini pubblici affacciati su viale Enrico Berlinguer faranno da cornice a una cerimonia di grande rilevanza storica e culturale: l'inaugurazione dell’area monumentale dedicata ai Presidenti della Repubblica Antonio Segni e Francesco Cossiga. L'iniziativa, promossa dal Comune di Sassari e realizzata dall'Accademia di Belle Arti "Sironi", intende celebrare due illustri figure della politica italiana, originarie della Sardegna. Antonio Segni, nato a Sassari nel 1891, fu un giurista e politico di grande spessore. Presidente della Repubblica dal 1962 al 1964, Segni rappresentò una figura chiave nel panorama politico italiano del dopoguerra. La sua presidenza fu segnata dalla stabilità e da un forte impegno nel consolidamento delle istituzioni democratiche.