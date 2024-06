Tragedia a Is Arenas: Bagnante muore annegato tra le onde

Anche i militari della Guardia Costiera di Oristano sono intervenuti prontamente, coordinando le operazioni di recupero e fornendo assistenza. Tuttavia, la potenza delle onde e le condizioni proibitive del mare hanno impedito qualsiasi possibilità di salvataggio efficace.

Is Arenas, Cuglieri – Una giornata di mare si è trasformata in tragedia a Is Arenas, dove un bagnante ha perso la vita tra le onde ingrossate dal maestrale. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota, ma si tratterebbe di un ospite di uno dei campeggi vicini alla località balneare. La vittima è stata sorpresa dalla forza delle onde e, nonostante i tempestivi soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il mare, agitato dai forti venti, ha reso estremamente difficile ogni tentativo di salvataggio. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno cercato disperatamente di rianimare l'uomo dopo che il corpo era stato riportato a riva, ma ogni sforzo è stato vano.