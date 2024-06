Tragedia in gallura: Turista svizzero muore annegato mentre fa kitesurf

Da alcuni giorni in vacanza in Gallura, Tom Saurrer aveva scelto Lu Litarroni, una località rinomata tra surfisti e kiter sia italiani che stranieri, per praticare il suo sport preferito. La zona, amata per le sue condizioni ideali per il kitesurf, si è trasformata oggi in teatro di una tragedia. Nonostante la prontezza degli amici presenti, che hanno assistito impotenti alla scena, i tentativi di riportare Saurrer a riva sono stati vani. I soccorsi, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del turista svizzero.





La morte di Saurrer riporta alla ribalta l'importanza della sicurezza e dell'equipaggiamento adeguato per chi pratica sport acquatici, soprattutto in condizioni di mare avverse. La comunità locale e gli appassionati di kitesurf sono sconvolti dalla notizia. La tragedia che ha colpito Tom Saurrer, un uomo conosciuto per la sua passione e dedizione a questo sport, lascia un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva e nelle spiagge della Gallura. In queste ore di dolore, il pensiero va alla famiglia e agli amici di Tom Saurrer, un appassionato che ha perso la vita facendo ciò che amava. Che la sua storia serva da monito sull'importanza della sicurezza in mare e dell'adeguata preparazione quando si affrontano le onde.

Aglientu – Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquilla mattinata di ieri nelle acque di Aglientu, in Gallura. Tom Saurrer, un turista svizzero di 50 anni, ha perso la vita mentre praticava kitesurf, la sua passione, nelle acque agitate della costa sarda. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Saurrer non era adeguatamente equipaggiato per affrontare le condizioni marine odierne. Il mare, oggi particolarmente agitato, richiedeva una preparazione e un'attrezzatura specifiche che, purtroppo, la vittima non possedeva. Senza giubbotto di salvataggio e con un equipaggiamento insufficiente, Saurrer è stato presto sopraffatto dalle onde alte.