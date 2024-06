Grave incidente sulla SS 131: Camion cisterna ribaltato, Fiat Punto distrutta

L'incidente ha provocato il blocco dello svincolo per Olbia sulla SS 131, con il camion di traverso sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente la polizia stradale e i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Il conducente del camion è stato trasportato con l’elisoccorso a Sassari dopo aver riportato numerosi traumi.





Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. I danni materiali sono ingenti e il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.

Questa mattina, intorno alle ore 11, si è verificato un grave incidente sulla SS 131 vicino al bivio della Sassari-Olbia. Un camion cisterna per il trasporto del latte si è ribaltato dopo essere stato colpito da una Fiat Punto, ridotta a un ammasso di lamiere.