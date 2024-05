Ad Alghero sabato 1 giugno Grand Reopening Riservato Beach Bar

Nella serata di sabato il locale saluterà l’inizio della nuova stagione con un evento speciale dall’ora dell’aperitivo sino a notte fonda, con l’accompagnamento di un dj set ricercato pronto ad animare l’atmosfera. L’evento ospiterà anche un Akènta Party, il format per eventi firmato dalla Cantina Santa Maria La Palma: durante la serata verranno presentate le nuove bottiglie “Baby Akènta Cuvée”, una pratica versione di Akènta Cuvée da 375cl che sta già riscuotendo molto interesse. L’appuntamento è presso il Riservato Beach Club sabato 1 giugno a partire dalle 18.30 per una serata pronta ad anticipare le emozioni che questa nuova estate è pronta a regalare.

Il Riservato, uno dei locali simbolo della Riviera del Corallo e dell’estate in Sardegna, riapre ufficialmente per la stagione estiva 2024 con una serata speciale in collaborazione con Cantina Santa Maria La Palma L’estate sta arrivando e Alghero è pronta ad accoglierla al meglio, anche grazie alle riaperture dei suoi locali simbolo. Sabato 1 giugno il Riservato Beach Bar è pronto a inaugurare la stagione con una Grand Reopening, una festa di riapertura per l’estate 2024, con un evento speciale in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma. Il Riservato, storico beach club situato sul Lungomare Dante, nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di turisti e non solo, grazie al servizio curato e professionale e a una location dal grande fascino, da cui vedere alcuni dei tramonti più suggestivi dell’intera isola.