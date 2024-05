Mike Tyson accusa un malore durante il volo: preoccupazione per l'ex Campione del Mondo

L'incontro ha suscitato grande interesse nel mondo dello sport, considerando che tra i due pugili c'è una differenza di età di ben 30 anni. Inoltre, sono passati circa 20 anni dall'ultima volta che l'ex campione dei massimi ha combattuto a livello professionistico. La sfida contro Jake Paul è vista come un evento straordinario e un ritorno in grande stile per Tyson. Tuttavia, l'episodio del malore ha gettato un'ombra sull'attesa dell'incontro, sollevando interrogativi sulla salute e la preparazione fisica del pugile veterano. I fan di Iron Mike sono fiduciosi che il loro idolo supererà questo contrattempo e sarà in grado di regalare ancora una volta una performance memorabile sul ring. Tyson, con la sua forza e determinazione, ha spesso dimostrato di saper affrontare e superare le difficoltà, e questa volta non sarà da meno. Mentre il mondo dello sport attende con ansia il confronto del 27 giugno, tutti gli occhi sono puntati su Mike Tyson, sperando di vedere ancora una volta la leggenda in azione.

Il 20 giugno Mike Tyson, conosciuto come "Iron Mike", celebrerà il suo 58° compleanno. L'ex Campione del Mondo dei Pesi Massimi, una leggenda vivente del pugilato, ha avuto un momento di difficoltà durante un volo da Miami a Los Angeles. Durante il viaggio, Tyson ha accusato un malore, causando non poca preoccupazione tra i passeggeri e l'equipaggio. A seguito dell'atterraggio, è stato necessario l'intervento del personale sanitario. Le prime indiscrezioni parlano di un attacco di ulcera che avrebbe provocato capogiri e nausea al leggendario pugile. Nonostante il malessere, Tyson ha ricevuto l'assistenza necessaria e sembra essere fuori pericolo. Questo incidente accade in un momento cruciale per Tyson, che è atteso sul ring di Dallas il 27 giugno. Qui affronterà Jake Paul, noto attore e pugile statunitense.