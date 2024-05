Un weekend ruggente per i “Leoni” di CEA Squadra Corse Rally Italia Sardegna

I “Leoni”, dopo un rigoroso percorso di apprendimento presso il campo prove CEA a Savignano sul Rubicone (FC), sono pronti a dimostrare resistenza e destrezza in uno dei rally più impegnativi del calendario mondiale. Segue l’ACI Racing Weekend, primo appuntamento dell’anno all’Autodromo di Imola con i campionati Italiani a quattro ruote. Un weekend ricco di prove e gare entusiasmanti. Scenderanno in pista sia piloti di comprovata esperienza sia giovani talenti, che trovano in queste competizioni le condizioni ideali in cui mettere alla prova le proprie qualità e iniziare un percorso di avvicinamento al professionismo. A partire da venerdì, tra i cordoli del circuito si alterneranno i bolidi del Campionato.





Il Motomondiale Gran Premio d'Italia al circuito del Mugello, sede fissa dal 1994, lo scorso anno ha festeggiato il 30° anniversario. Il binomio Motomondiale Mugello è conosciuto in tutto il mondo per lo spettacolo in pista e fuori, per un fine settimana di puro divertimento. Cinque le classi con MotoGP - Moto2 - Moto3 – MotoE e Red Bull Rookies Cup e doppio appuntamento con le qualifiche e la Sprint Race al sabato e tutte le gare alla domenica. In programma tanti gli incontri con i piloti come la Hero walk al sabato e la domenica o la Rider Fan Parade. E in tema di sicurezza, tornando al Rally Italia Sardegna, a partire da quest'anno, la FIA ha introdotto il corso eLearning M3 come requisito essenziale per garantire una governance e sicurezza ottimali nel motorsport. Questo corso, che non tollera errori, è stato brillantemente superato dai “Leoni”, testimoniando l'eccellenza della loro formazione continua. CEA Squadra Corse si distingue nel trasferire competenze essenziali ai nuovi arrivati ed essere "Leoni" significa far parte di un ecosistema di valori, dove la passione per il motorsport favorisce una condivisione intensa e genuina. L'interazione tra giovani entusiasti e “Leoni” esperti non solo potenzia le abilità tecniche, ma nutre un profondo senso di comunità. Il dialogo continuo e l'ascolto reciproco tra generazioni arricchiscono la Squadra, fornendo ai giovani “Leoni” un riferimento sicuro sia durante le competizioni motoristiche, sia nei loro percorsi di vita.

Promette di essere “ruggente”, il prossimo weekend, dal 31 maggio al 2 giugno, per i "Leoni" di CEA Squadra Corse, impegnati in tre eventi significativi: il Rally Italia Sardegna ad Alghero, l'ACI Racing Weekend all'autodromo di Imola, e il Motomondiale GP d'Italia al circuito del Mugello. Il Rally Italia Sardegna, sesta tappa del 21° campionato mondiale FIA World Rally Championship (WRC), avrà un percorso rinnovato e più serrato, che prevede un totale di 16 prove speciali e 266 km cronometrati da percorrere in sole 48 ore. La location della manifestazione, organizzata dall'Automobile Club d'Italia in partnership con la Regione Sardegna, torna quest'anno ad Alghero.