"Evado a Lavorare": Al via la terza edizione del bando per il reinserimento socio-lavorativo di persone detenute

Il bando è rivolto a partenariati composti da almeno due organizzazioni di terzo settore, in collaborazione con strutture penitenziarie e altre istituzioni locali. L'obiettivo è promuovere concreti processi di reinserimento sociale e lavorativo per le persone in esecuzione penale, garantendo un servizio efficiente per i cittadini e rispettando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Le iniziative finanziate dovranno includere componenti occupazionali e servizi di supporto volti a facilitare il passaggio dalla detenzione alla libertà. Saranno favoriti progetti che promuovano l'acquisizione di competenze e il rafforzamento delle relazioni affettive, cruciali per l'efficacia dei percorsi di reinserimento. Il bando si articolerà in due fasi: una prima fase di selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto e una seconda fase di progettazione esecutiva. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Chàiros. La Fondazione CON IL SUD è un ente non profit nato nel 2006 per favorire lo sviluppo del Sud Italia attraverso percorsi di coesione sociale. Ha sostenuto oltre 1.600 iniziative in 16 anni, coinvolgendo 7.000 organizzazioni e erogando oltre 280 milioni di euro. Tra le iniziative promosse, si annoverano progetti per l'educazione alla legalità, la valorizzazione dei beni comuni, l'integrazione degli immigrati e il contrasto alla povertà educativa minorile.

Roma, 28 maggio 2024 - La terza edizione del bando "Evado a Lavorare" è stata ufficialmente lanciata dalla Fondazione CON IL SUD, mettendo a disposizione 3 milioni di euro per promuovere il reinserimento socio-lavorativo di persone detenute. L'iniziativa è rivolta alle organizzazioni di terzo settore operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le proposte dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2024. Il lavoro rappresenta un elemento cruciale per il reinserimento sociale, riducendo significativamente le recidive tra chi ha avuto esperienze lavorative durante la detenzione. Attualmente, solo il 34% della popolazione carceraria lavora con un contratto collettivo nazionale. I sindacati denunciano le condizioni di alcuni istituti penitenziari, dove una minima parte dei detenuti è impiegata in attività lavorative. Secondo il presidente della Fondazione CON IL SUD, Stefano Consiglio, "I dati ci dimostrano chiaramente quanto il lavoro sia uno strumento imprescindibile per dare una seconda opportunità a persone che hanno scontato o stanno scontando la propria pena. L'impegno lavorativo permette di valorizzare o incrementare le proprie competenze, alimentando l'autostima delle persone detenute." La Fondazione CON IL SUD ha già finanziato 20 progetti nelle precedenti edizioni del bando, confermando l'efficacia di tali iniziative nel promuovere il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. "Un lavoro che, oltre ad essere coerente con la nostra missione, può generare anche un beneficio economico per l'intero Paese," ha aggiunto Consiglio.