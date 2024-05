A Sassari il V congresso per la Polizia locale

“Il Codice Rosso con le novità introdotte dalla Riforma Cartabia – Le attività di Polizia Giudiziaria” a cura del magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, Gianni Caria; “Gli strumenti operativi più moderni per la gestione efficiente di un comando di Polizia Locale. I droni nelle attività di Polizia giudiziaria e le nuove dotazioni di reparto” del comandante della Polizia locale di Sassari, Gianni Serra. Un focus sarà poi rivolto ad approfondire il tema delle novità in materia di illeciti ambientali, grazie alla relazione dell’esperta Rosa Bertuzzi, per AmbienteRosa, “La riforma del Testo unico ambientale: la responsabilità penale delle persone fisiche”. I pomeriggi saranno dedicati ai corsi per ottenere certificazioni e abilitazioni, con “L’evoluzione del controllo documentale fra tradizione e innovazione” a cura di Davide Capsoni e Renato Greco, Polizia Locale Milano e “Uso del distanziatore estensibile e dello spray O. C.” con il relatore Ettore Marcucci. I lavori di venerdì partiranno invece con l’intervento su “Raccolta pratica e documentazione degli elementi utili alla ricostruzione dei sinistri stradali, tra tecniche e tecnologie. Acquisizione e conservazione per l’utilizzabilità forense dei dati” di Paolo Girotti, Ufficiale Polizia Locale; seguirà “Atti e indagini di P. G. per contrastare reati di natura predatoria” a cura di Giuseppe Stinga, Scuola Polizia di Stato.

Si terrà giovedì 30 e venerdì 31 maggio, negli spazi della Promocamera, la quinta edizione del Convegno regionale per la Polizia Locale organizzata dal Comune di Sassari, con la collaborazione del Gruppo Maggioli e della Promocamera. Molte le relazioni in programma, oltre ad alcuni corsi di formazione pratica importanti per gli agenti che, superato l’esame finale, otterranno abilitazioni specifiche, ad esempio sull’uso di particolari dispositivi. All’incontro sono iscritte oltre duecento persone provenienti dai comandi di Polizia locale di tutta la Sardegna. Sarà inoltre presente una mostra espositiva con prodotti e le tecnologie sviluppate per la Polizia locale. Tra le relazioni della prima giornata, che si aprirà alle 9.45 con i saluti istituzionali,