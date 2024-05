Cronaca Operaio muore schiacciato da un macchinario in una fabbrica nel pesarese

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), dove un operaio di 33 anni è morto schiacciato da un macchinario. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. La fabbrica è specializzata nella produzione di componenti per il settore del mobile. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente e garantire che le misure di sicurezza siano rispettate.