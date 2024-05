Camion carico di gasolio si ribalta sulla provinciale 20: Intervento d'emergenza ad Ardara

Per sollevare l'autocisterna e mettere in sicurezza l'area, è stata utilizzata una potente gru, data l'ingente quantità di carburante trasportata. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale dell'Arpas (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna), con i suoi migliori tecnici, per valutare l'impatto ambientale e coordinare le operazioni di bonifica.





Come di consueto, i rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale, che ora sta indagando sulle cause che hanno portato al ribaltamento dell'autocisterna. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, non solo per le condizioni dell'autista, ma anche per i potenziali rischi ambientali legati alla fuoriuscita di carburante. La tempestività e l'efficienza dell'intervento dei soccorritori hanno comunque evitato conseguenze ben più gravi, limitando i danni e assicurando la sicurezza dell'area circostante.

