Messico: Il vicepresidente Meloni riceve l'ambasciatore Zepeda

In particolare, il vice presidente Meloni ha illustrato le opportunità di collaborazione per lo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra la Sardegna e il Messico, che rappresenta uno strategico punto di snodo per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. “L'incontro con l’ambasciatore - ha dichiarato Meloni - è stata l'occasione per valutare le possibili iniziative da intraprendere sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive e offrire un interessante impulso per una proficua collaborazione tra la Sardegna e il Messico".

Il vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni, ha ricevuto questa mattina, nel corso di una visita istituzionale a Villa Devoto, l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda. Nel corso della visita con il diplomatico sono stati affrontati alcuni temi di interesse generale tra la Sardegna e il Messico.