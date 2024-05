Ippica: Assessore Satta, comparto fondamentale per la nostra isola, stiamo lavorando per dare certezze alle attività





Lo dichiara l’assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta. È necessario - precisa l’esponente dell’Esecutivo - concludere tutti gli adempimenti per superare gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito l'effettivo avvio dell'agenzia. Domani, martedì 28, sarà la V Commissione del Consiglio regionale a valutare ed esprimersi sullo statuto di ASVI, come stabilito dalla norma. Proseguiremo, subito dopo, nel percorso necessario per definire quanto prima - conclude Satta - gli ultimi passaggi tecnici che risultano bloccati da mesi e garantire finalmente la realizzazione delle attività già previste nella programmazione di settore".

"Siamo consapevoli delle difficoltà sorte nel settore ippico con il trasferimento delle competenze da AGRIS alla nuova agenzia ASVI (Agenzia per lo Sviluppo e Valorizzazione Ippica). La piena operatività dell'ente regionale ha richiesto, nei mesi scorsi, l'attivazione di procedure burocratiche previste dalla legge regionale istitutiva, approvata solo alla fine della scorsa legislatura, che non si sono ancora concluse.