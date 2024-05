16° anniversario della morte dell'Appuntato Francesco Deias: Commemorazione al cimitero di Oristano

Francesco Deias, originario di Oristano, si arruolò nell’Arma dei Carabinieri nel 1995 e, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias (CA), venne destinato in Lombardia, presso la Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco (CO) e al Nucleo Radiomobile di Milano per poi proseguire il suo servizio in Sardegna, presso i Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie Carabinieri di Tonara e Dolianova.





Il 23 maggio del 2008, intervenuto nottetempo, unitamente ad altro militare, sull’arteria stradale SS.131, nei pressi di San Sperate (CA), ove si era ribaltata un’autovettura, con eccezionale coraggio, cosciente sprezzo del pericolo ed esemplare altruismo, non esitava, nonostante il sopraggiungere di altri veicoli, a soccorrere e a trarre in salvo la conducente del mezzo incidentato, rimasta all’interno dell’abitacolo in stato di shock.





Nel frangente veniva travolto da un’automobile, condotta ad altissima velocità da un uomo sotto l’effetto di sostanze alcoliche, perdendo tragicamente la vita. Per tale atto di prontezza operativa, coraggio ed altruismo Francesco Deias, dimostrandosi un chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio, veniva decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile. Alla Sua memoria è intitolata la Sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Cagliari. Nel caloroso ed affettuoso Onore che l’Arma ha voluto tributare all’Appuntato Francesco Deias e ai suoi familiari il Comandante Provinciale si è rivolto ai partecipanti che con la loro presenza hanno contribuito a tener alto il ricordo del militare. Francesco Deias quel giorno cadde mentre faceva il Suo dovere per gli italiani: serviva il Suo Paese per portare Sicurezza.





Ed è stato importante ricordarlo anche oggi, dopo 16 anni dai fatti perché questo dimostra l'importanza per tutta la Comunità nel non dimenticarsi di un punto di riferimento importante. Un uomo che ha perso la vita per il proprio dovere, un esempio di cittadino disposto al sacrificio che si vuole trasmettere anche alle nuove generazioni.

