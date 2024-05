Donna arrestata per furto ad Oristano





Gli inquirenti ritengono che siano stati utilizzati guanti in lattice per evitare di lasciare impronte. Pochi giorni dopo, un altro tentativo di furto nella stessa abitazione è stato sventato dalla proprietaria, portando al fermo di un'altra donna, una 48enne. Entrambe le donne, di etnia Rom, sono state arrestate e poste agli arresti domiciliari. All'operazione hanno contribuito i Carabinieri di Sassari, Oristano e Santhià.

Una donna di 41 anni di Oristano è stata arrestata dai Carabinieri, accusata di essere responsabile di un furto avvenuto in un'abitazione di Sassari il 12 aprile scorso. Durante il furto, sono stati rubati beni in oro per un valore complessivo di circa 5mila euro.