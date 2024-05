Cronaca Siniscola: Giornata della Legalità premiazione militare dell'Arma

Il 23 maggio 2024, nella Piazza IV Novembre, è stata celebrata la giornata della Legalità, in memoria della strage di Capaci, in cui furono spezzate le vite del Giudice Giovanni Falcone, di sua moglie e degli agenti che li scortavano. Durante la cerimonia, presenziata da numerose Autorità civili, militari, religiose, nonché da una folta rappresentanza di alunni dei locali istituti scolastici, ricordato il Sacrificio compiuto da tutte le vittime innocenti di mafia, i giovani presenti sono stati sensibilizzati sulla tematica della legalità. Nell’occasione, il Sindaco di Siniscola ha voluto conferire al Brigadiere Alessandro TOCCO una targa in segno di riconoscimento, da parte di tutta la comunità, essendosi il graduato poche settimane prima personalmente esposto, libero dal Servizio, sventando un furto in abitazione ed assicurando alla giustizia il presunto responsabile.