Alghero: Potenziato il Servizio di Igiene Urbana per l'Estate

Con l'aumento delle presenze sul territorio, Alghero ha avviato una serie di attività integrative del servizio di igiene urbana per garantire un ambiente pulito e accogliente. Fino al 29 settembre compreso, sarà possibile conferire presso l'ecocentro di Galboneddu tutte le frazioni di rifiuti anche la domenica dalle 16:00 alle 22:00.





Nuove Disponibilità per le Isole Itineranti

Dal 1° giugno al 30 settembre ci saranno novità anche per le isole itineranti. Le due ecoisole cittadine ad utilizzo non riservato verranno posizionate un giorno in più a settimana. Da sabato 1° giugno saranno disponibili secondo il seguente calendario:





Ecoinisola di via Corsica (fronte Largo Asinara): lunedì, giovedì e sabato.

Ecoinisola di Piazzale della Pace: martedì e mercoledì.

Gli orari rimarranno invariati, dalle 8:00 alle 13:00.





Indicazioni dell'Assessorato all'Ambiente

Dall'Assessorato all'Ambiente ricordano che i conferimenti presso l'ecocentro e le isole itineranti sono di supporto al servizio ordinario porta a porta e non possono sostituirlo. È fondamentale continuare a differenziare i rifiuti e conferirli utilizzando le modalità appropriate:





Secco indifferenziato, pannolini/pannoloni e plastica/metalli: solo buste di plastica trasparenti o semi-trasparenti.

Vetro: senza buste.

Carta/cartone: con buste/scatole dello stesso materiale o sfusi.

Organico: solo in buste compostabili.

Queste misure sono state messe in atto per migliorare l'efficienza del servizio di igiene urbana e assicurare un ambiente più pulito per residenti e turisti durante la stagione estiva.