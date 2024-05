Cronaca Tragedia a Villasalto: Sedicenne ucciso da un colpo di fucile

VILLASALTO – Ieri pomeriggio, un giovane di sedici anni è morto a Villasalto, nel Sud Sardegna, dopo essere stato colpito da un colpo di fucile. Il ragazzo stava maneggiando l'arma e altre armi custodite dal padre quando è avvenuto l'incidente. Nonostante l'arrivo tempestivo del personale del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le Forze dell'Ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia e capire come mai il ragazzo potesse maneggiare indisturbato le armi del padre. I rilievi sono ancora in corso, e i parenti della vittima verranno ascoltati per chiarire ulteriormente i dettagli dell'incidente. La comunità è sconvolta per la perdita di un giovane che aveva tutta la vita davanti.