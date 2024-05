A Oristano e Olbia i volontari infondono speranza con i precetti della Via della Felicità

Giovani e “diversamente giovani”, come gradiscono definirsi coloro che hanno i capelli un po’ brizzolati, sono affascinati dal messaggio di speranza che trasmette anche la semplice lettura dei titoli del libretto. “Non sono rare le persone contattate nelle scorse settimane a cui abbiamo consegnato il libretto – ha dichiarato una volontaria di Oristano – che, affascinate dalla semplicità con cui l’autore esprime i concetti di buon senso, chiedono di avere altre copie in omaggio da consegnare in famiglia e agli amici. La bellissima sorpresa è l’interesse dimostrato soprattutto dai giovani, attenti commentatori dei precetti contenuti nel libretto” La persistenza nell’impegno dei volontari sta portando i suoi frutti, considerando che è proprio il coinvolgimento e l’attivazione delle persone nella diffusione del messaggio, lo scopo che i volontari intendono raggiungere, certi che, come scrive l’autore L. Ron Hubbard: “Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”, divenendo essi stessi i protagonisti del cambiamento stesso. La distribuzione dei libretti verrà effettuata dai volontari di Olbia, anche nelle strade e attività commerciali del capoluogo della Gallura, nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio.

Saranno i 21 precetti condivisibili da chiunque contenuti nel libretto; sarà che le persone hanno sempre più bisogno di parlare di cose positive che le porti fuori dai pensieri cupi che le attanagliano; sarà l’empatia che i volontari riescono a trasmettere in chiunque incontrano, da qualche mese questo libretto sta facendo numerosi proseliti tra i cittadini di Olbia e Oristano. Il “lavoro” dei volontari della Fondazione “La Via della Felicità” prosegue con lo stesso spirito di servizio e aiuto alla comunità e nella serata di martedì 21 nei giardinetti pubblici di viale Repubblica a Oristano, decine di libretti del libretto da cui prendono ilo nome, sono stati distribuiti ai numerosi cittadini presenti.