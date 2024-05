Alghero: L’Arte del Design all’Atelier - Un Temporary Shop che rivela nuove narrazioni

Monica Casu e Gianfranco Setzu: Maestri del Design Contemporaneo Monica Casu, con il suo background in design del prodotto e interior design, porta una sensibilità raffinata e una competenza tecnica che si riflettono in ogni dettaglio delle sue creazioni. La sua esperienza spazia dalla modellazione 3D alla fotografia, passando per il blogging, rendendola una figura poliedrica nel panorama del design contemporaneo. Gianfranco Setzu, designer e direttore creativo, è noto per la sua capacità di spaziare tra diversi linguaggi artistici, collaborando con aziende, gallerie e musei. La sua collezione di oggetti autoprodotti è un esempio lampante della sua abilità nel coniugare l’arte con la funzionalità, rendendo ogni pezzo un’espressione unica di creatività e innovazione.





Fino al 26 maggio, l'Atelier#4 di via Carlo Alberto ospiterà un evento straordinario: un temporary shop firmato da Monica Casu e Gianfranco Setzu, due designer dalla visione innovativa e dal talento indiscusso. Il loro marchio, "COSETTE Design", è una vera e propria celebrazione dell'arte applicata, dove la funzione si fonde armoniosamente con l’estetica e la cultura, creando oggetti che sono tanto utili quanto significativi. L'evento, denominato "Things to Tell", non è solo una vetrina per i prodotti del duo, ma un’esperienza immersiva che invita il pubblico a esplorare il processo creativo e produttivo del design. L'Atelier#4 si trasforma così in un laboratorio di idee, dove ogni oggetto racconta una storia, riflettendo le radici culturali e la visione del futuro dei suoi creatori."Things to Tell" fa parte del progetto ATELIER# - Nuove Narrazioni Contemporanee, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, con il supporto del Fondo per le piccole e medie città d’arte del Ministero dell'Interno.