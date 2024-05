A Villanova Monteleone “Panificazione e utilizzo del lievito madre”

Il corso fa parte delle “Giornate del cibo” organizzate dalla Proloco e coordinate dall’esperto enogastronomo Tommaso Sussarello, inserite nella più ampia attività del progetto “Chenamos in carrela” che, dallo scorso anno, intende valorizzare le eccellenze del vasto territorio dell'Unione dei Comuni del Villanova. Il progetto rientra nella linea d’azione “Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale - Progetto Alboergo – Ospitalità diffusa a Villanova Monteleone”, promosso dal Comune e finanziato con i fondi del PNRR. Tutti gli eventi collegati alla manifestazione sono inseriti nel programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari. Per info e prenotazioni contattare la Proloco di Villanova Monteleone al numero 338 2775286 o all’indirizzo mail prolocovillanova@tiscali.it.

Martedì 28 maggio negli spazi del Ristorante Pizzeria Olimpo, in via Grazia Deledda 51 a Villanova Monteleone, alle 17.30 prende il via una masterclass dedicata a “Panificazione e utilizzo del lievito madre”. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Accademia sarda del Lievito madre presieduta da Antonio Farris, sarà suddiviso in due step. Il primo riguarda l’approfondimento del percorso che va “Dalle materie prime al pane”, mentre il secondo porterà alla “Analisi sensoriale e degustazione guidata”. A fine serata sarà allestita una cena con lievito madre a base di pani e pizza per un massimo di quaranta partecipanti.