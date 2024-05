Neria De Giovanni alla guida della Fondazione Alghero: Un nuovo capitolo per la cultura e il turismo

Per la prima volta, la Fondazione sarà guidata da una donna, segnando un importante passo avanti per l'istituzione. Neria De Giovanni, figura di spicco nel panorama culturale, ha assunto con entusiasmo e determinazione la carica di presidente. Al suo fianco, Paolo Carboni in qualità di vice presidente e Pier Paolo Carta come consigliere, compongono un CDA che coniuga grande esperienza, indiscussa qualità e una ventata di novità.





Durante la presentazione, De Giovanni ha espresso la sua gratitudine all'Amministrazione per la fiducia accordata, sottolineando il vero onore di poter contribuire allo sviluppo turistico e culturale della città di Alghero. "Garantisco il massimo impegno nel portare avanti le numerose attività e progetti, in stretta sintonia con l'assessorato competente e tutta la struttura comunale", ha dichiarato De Giovanni, ribadendo l'importanza di una collaborazione sinergica per il successo delle iniziative future.





Il nuovo CDA, forte di una leadership carismatica e di un team coeso, è pronto a intraprendere questo nuovo capitolo con l'obiettivo di consolidare Alghero come punto di riferimento culturale e turistico. La città, con il supporto della Fondazione, potrà guardare al futuro con rinnovata fiducia e ambizione, puntando su progetti che valorizzino il suo ricco patrimonio e attraggano visitatori da tutto il mondo.

Questa mattina, a Porta Terra, è stato presentato il rinnovato Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero. Alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco, è stata ufficialmente introdotta la nuova presidente del CDA, la professoressa Neria De Giovanni.