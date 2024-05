Caccia illegale: Stretta del Corpo Forestale nel territorio di Oristano

Gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dei mezzi di caccia e alla trasmissione dell’informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano. La tecnica della "pasturazione", utilizzata frequentemente dai bracconieri, consiste nel fornire cibo agli ungulati per abituarli a frequentare determinate aree, facilitando così la caccia illegale. Questa pratica è diventata reato, perseguibile penalmente come previsto dall’art. 7 comma 2 del “Collegato Ambientale”, entrato in vigore a dicembre 2016. Le sanzioni vanno da ammende di 516 a 2.065 euro fino all'arresto da due a sei mesi nei casi più gravi, come previsto dall’art. 30 comma 1 della Legge n°157/92. Il Corpo Forestale, sempre in prima linea, impiega notevoli risorse umane e strumentali per contrastare il fenomeno del bracconaggio. Si confida anche nel senso civico dei cittadini, invitati a segnalare al numero verde 1515 qualsiasi attività ritenuta illecita o utile per individuare i trasgressori.

Prosegue con determinazione l'attività di prevenzione e repressione del bracconaggio da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nel territorio della Giurisdizione del Servizio Territoriale di Oristano. Durante controlli mirati alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia venatoria, il personale della Stazione Forestale di Villaurbana ha scoperto diverse postazioni di pasturazione idonee allo sparo degli ungulati nella località "Crannaxiu" del comune di Villaurbana. Grazie a lunghe ore di appostamento notturno, gli Agenti Forestali hanno sorpreso un uomo residente in un paese della Provincia, armato di fucile e in atteggiamento di caccia, mentre attendeva la preda. L'individuo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio venatorio in tempo di divieto generale, in violazione dell’art. 49 comma 1 L.R. 23/98, punita dall’art. 30 comma 1 lett a) L. 157/92 sulla caccia, e per il reato di foraggiamento di animali selvatici.