Siniscola, Spari nel piazzale del consorzio: Agricoltore si costituisce

Tuttavia, Bomboi è attualmente accusato di tentato omicidio, avendo sparato ad altezza d'uomo. Nelle prossime ore, verrà trasferito in Questura a Nuoro per essere interrogato dalla Squadra Mobile e dal Magistrato di turno. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, già provata dalla siccità e dalle restrizioni idriche. Le autorità stanno ora indagando sui motivi che hanno portato Bomboi a compiere un gesto così estremo.

Un agricoltore di 40 anni, Giovanni Bomboi, si è costituito ieri mattina alle Forze dell'Ordine di Siniscola dopo aver sparato diversi colpi di pistola nel Piazzale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Bomboi, anche Consigliere Comunale di Opposizione, era esasperato per la chiusura del contatore dell'acqua, decisa il giorno precedente, dopo essere stato sorpreso ad innaffiare i terreni nonostante i divieti imposti dal Primo Cittadino per combattere la siccità. Fortunatamente, il gesto folle non ha causato feriti o danni a persone e cose.