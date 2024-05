Sostenibilità in primo piano: Boatness e Mercury protagonisti della conferenza al Parco di Porto Conte

Ogni relatore, per il proprio ambito di competenza, è intervenuto spiegando ed informando gli ospiti in sala di quello che è il processo di transizione energetica che si sta sviluppando nel settore della nautica. E se il Direttore dell’AMP Mariano Mariani ha anticipato che nell’immediato futuro sarà possibile navigare a Porto Conte solo con mezzi a propulsione elettrica, Alessandro Conti, Direttore Generale di Mercury, ha fornito importanti dettagli tecnici su come un’azienda leader mondiale nel settore sia costantemente impegnata nella ricerca e nell’innovazione dei suoi prodotti. «Il nuovo Avator risponde a delle esigenze importanti - ha spiegato Conti - Il motore consente di godere del mare senza emissioni di alcun tipo e oggi la gamma di fuoribordo Mercury a propulsione elettrica garantisce tempi lunghi di utilizzo e buone potenze a disposizione.» Luca Oriani, direttore dei tre principali magazine di nautica italiani, il Giornale della Vela, Barche a Motore e Top Yacht Design, da appassionato di mare ha raccontato le principali necessità dei diportisti, oltre aver proposto importanti spunti di riflessione. Giovanni Conoci, Presidente di Assonautica ha messo l’accento sul valore dell’innovazione per creare economia e impresa, mentre Marco Di Gangi, esponente di Marevivo ha ricordato che il rispetto dell’ambiente e del mare deve essere il faro di ogni iniziativa.





A chiudere l’evento Gianfranco Falchi che, con soddisfazione, ha raccontato la storia della propria famiglia e di quando il padre Michele, a fine anni ’70, ha iniziato il percorso che oggi lo ha portato ad essere, insieme al fratello Davide, il titolare di Boatness, un’azienda che vuole diventare un punto di riferimento nel settore. «Crediamo molto nel nostro territorio e nello spettacolare contesto naturalistico offerto dalla rada di Alghero e dalla baia di Porto Conte. Per questo abbiamo fortemente voluto organizzare questa importante conferenza, sia per dare risalto alle nostre bellezze che per educare ed informare i fruitori del mare sulle importanti novità e innovazioni del mondo della nautica come il nuovissimo fuoribordo elettrico Avator della Mercury, azienda di cui siamo dealer dai primi anni 2000. Lo shooting fotografico, realizzato a margine della conferenza nello splendido scenario di Cala Tramariglio, sarà protagonista nei prossimi saloni nautici.»

Si è svolta lo scorso fine settimana a Tramariglio la conferenza dal titolo Vivere il mare in modo sostenibile, un incontro voluto e organizzato dai fratelli Gianfranco e Davide Falchi, titolari di Boatness, che ha messo in risalto l’importante tematica del rispetto dell’ambiente e delle pratiche green nel settore della nautica. L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Conte Raimondo Tilloca che ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza della promozione di tematiche riguardanti la maggiore consapevolezza ambientale e l’impegno collettivo verso la sostenibilità. L’iniziativa, che ha visto gli interventi molto qualificati fra i quali quello del Direttore dell’Area Marina Protetta Mariano Mariani, il Direttore Generale di Mercury Italia Alessandro Conti, il delegato di Marevivo Marco Di Gangi, il Presidente di Assonautica Giovanni Conoci e il Direttore del Giornale della Vela Luca Oriani, è stata l’occasione per presentare la gamma degli innovativi motori elettrici Mercury Avator.