Cronaca Monumenti Aperti a Monteleone Rocca Doria, 25 e 26 maggio

C’è anche Monteleone Rocca Doria fra i Comuni che partecipano al quarto weekend di Monumenti Aperti, sabato 25 e domenica 26 maggio. La sindaca Giovannina Fresi commenta così la partecipazione per la seconda volta a Monumenti Aperti: “Aderiamo a questa pregevole iniziativa con entusiasmo ed orgoglio identitario, vedendoci coinvolti per rappresentare una realtà assai piccola dal punto di vista demografico, essendo il secondo più piccolo comune dell’isola, ma certamente annoverato tra i Borghi storici più belli e suggestivi dell’Isola e dell’Italia”. Il Comune con la Pro Loco Rocca Doria, la Biblioteca e il bar ristorante Roccado’ rendono possibile l‘apertura di 6 luoghi simbolo del centro logudorese, con una novità rispetto alla precedente edizione: le Ex Cave, via ferrata della Regina Eleonora d’Arborea. Ricco anche il programma di eventi speciali, come un laboratorio di panificazione, una mostra di ceramiche, e balli e canti della tradizione (elenco completo e info: monumentiaperti.com).