Siniscola, la siccità fa impazzire: agricoltore spara agli operai del consorzio di bonifica

Ieri, l'ordinanza del sindaco Gian Luigi Farris era chiara: niente acqua per usi non domestici. Una decisione dura ma necessaria, considerata la gravissima siccità che affligge il paese. L’agricoltore, però, ha deciso di sfidare il divieto e ha continuato a irrigare il suo terreno, come se nulla fosse. La tensione è esplosa quando sei operai del Consorzio di bonifica si sono presentati per fermarlo. Non avrebbero mai immaginato che la loro missione di controllo si sarebbe trasformata in una scena degna di un film d’azione. L’agricoltore ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, un gesto disperato che, fortunatamente, non ha causato feriti.





Questo episodio mette in luce il dramma dell’emergenza idrica e la fragilità delle istituzioni di fronte alla rabbia dei cittadini. La disperazione può spingere a gesti estremi, e ciò che è successo a Siniscola ne è una prova lampante. Ora l’agricoltore dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni, ma l’amarezza resta: la siccità non prosciuga solo i campi, ma anche le menti, portando alla follia. Un monito per tutti, affinché si trovi una soluzione concreta e duratura alla crisi idrica, prima che altri episodi simili macchino la nostra terra.

Siniscola – L’agricoltore ribelle che, in preda alla disperazione, spara per difendere il suo diritto all’acqua, ecco la cruda realtà che emerge dalle campagne di Siniscola. Un episodio che sembra uscito da un romanzo noir e che scuote una comunità già provata dalla siccità.