Fondazione Alghero: Neria De Giovanni Nuova presidente, Paolo Carboni vicepresidente e Pier Paolo Carta consigliere

La nomina della professoressa De Giovanni è stata accolta con entusiasmo, data la sua vasta esperienza e il suo impegno nel settore culturale. Paolo Carboni, scelto come vicepresidente, porta con sé una ricca esperienza e una visione strategica che sarà fondamentale per il futuro della Fondazione. Pier Paolo Carta, come consigliere, completa il team apportando competenze e conoscenze specifiche che contribuiranno a rafforzare le iniziative della Fondazione. Nei prossimi giorni, una conferenza stampa presenterà ufficialmente il nuovo Consiglio d’Amministrazione alla cittadinanza. Sarà un’occasione per illustrare i progetti e le iniziative future che il CDA intende portare avanti per valorizzare il patrimonio culturale e turistico di Alghero. L’amministrazione comunale, nella nota che chiude l’annuncio, ha espresso fiducia e ottimismo riguardo alla nuova leadership della Fondazione, auspicando un periodo di crescita e innovazione per la città sotto la guida del rinnovato Consiglio d’Amministrazione.

In una serata significativa per la cultura e il turismo della città, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Alghero si è riunito alla presenza del sindaco Mario Conoci, in rappresentanza del socio unico, e dell’assessore alla Cultura e Turismo. Durante l'incontro, è stata nominata la professoressa Neria De Giovanni come nuova presidente del CDA, con Paolo Carboni come vicepresidente e Pier Paolo Carta come consigliere. L'assemblea, che ha visto la partecipazione delle figure chiave dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza della Fondazione Alghero come fulcro per la promozione e lo sviluppo culturale e turistico della città.