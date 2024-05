Cronaca Orgosolo: Carabiniere si ferisce la mano al poligono

Ieri pomeriggio, un Carabiniere in servizio a Mamoiada è rimasto ferito a una mano al poligono di Orgosolo. Pare che stesse utilizzando un vecchio fucile che, a causa di un probabile difetto dell'arma, abbia sparato in modo innaturale e incontrollato, ferendo il militare alla mano. Immediato l'intervento dell'elisoccorso, giunto sul posto per soccorrere il militare. Inizialmente si è pensato a un incidente grave, ma per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita.