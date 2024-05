Durante Noi Alghero: Un centro diurno e residenziale per disabili adulti, ora!

Questo nostro scopo è imprescindibile e il nome che il Comitato porta, si è reso necessario proprio per dare immediatamente l’idea che ciò che si chiede, lo si vuole ora, adesso... “Durante noi” appunto! In principio abbiamo chiesto che fosse svolto un Consiglio Comunale dedicato per presentare le nostre istanze e diversi consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, hanno da subito manifestato il loro sostegno, conferendo direttamente un tavolo con le persone preposte per essere immediatamente operativi e lavorare su questa nostra richiesta, condivisa da tutti. In questo anno il lavoro del Comitato non si è mai interrotto e si è svolto sempre con discrezione, rapportandosi esclusivamente con gli uffici e le persone indicate dal Consiglio Comunale.





L’Amministrazione in carica ha interpellato la Asl riportando le nostre richieste e questa si è resa fin dal principio interessata alla realizzazione del Centro secondo la Norma Regionale, chiedendo di poter fare qualche sopralluogo sul nostro territorio. Purtroppo la prima location individuata dall’Amministrazione, Villa San Michele, non è stata ritenuta idonea dalla Asl perché non aveva intorno il terreno sufficiente alla loro idea di progetto. Il terreno immediatamente vicino alla struttura, che era stato individuato in precedenza, non è disponibile in quanto è già stato assegnato tramite bando. Sono trascorsi diversi mesi di stallo ma noi del Comitato Durante Noi non ci siamo arresi e abbiamo contattato la Asl che ancora si dice a disposizione per fare altri sopralluoghi. Il loro interesse è stato messo anche per iscritto come ha voluto l’Amministrazione in carica per poterlo lasciare agli atti e proseguire la trattativa con la prossima Amministrazione che si definirà dopo le votazioni dell’8 e 9 giugno. Ritenendo sempre che questa tematica sia di interesse generale e colpisca ogni famiglia in modo trasversale, in questo mese di campagna elettorale, vorremmo poter avere un incontro aperto al pubblico, singolarmente con ogni candidato a Sindaco e rispettiva coalizione, in modo che il discorso ancora in essere con la Asl, prosegua immediatamente dopo l’elezione, proponendo entro i primi 100 giorni, un sito idoneo e concordato anche con il sottoscritto Comitato. Certi di un vostro positivo riscontro, restiamo in attesa di poterci incontrare al più presto.

Circa un anno fa nasceva il Comitato “Durante noi”, formato da genitori e parenti di ragazzi disabili che purtroppo, una volta concluso il ciclo scolastico, si ritrovano a condurre una vita spesso priva di opportunità di socializzazione e crescita personale. Il Comitato “Durante noi” aveva e ha sempre l’obiettivo di manifestare l’urgenza di istituire in città un Centro diurno a tempo pieno per disabili intellettivi e autistici adulti, aperto anche alla prospettiva futura di un Centro residenziale, entrambi provvisti di figure professionali che possano occuparsi di tutti i tipi di disabilità cognitive con interventi differenziati a seconda delle attitudini di ciascun ragazzo.