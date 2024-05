Premio AGRIColtura e riconoscimento qualità e salute alimentare per San Giuliano

Giunto alla sua quarta edizione, il Progetto - che ha visto la partecipazione di 3.132 aziende agricole rispetto alle 1.850 del 2020 – ha evidenziato il contributo determinante svolto dall’agricoltura italiana nel processo di transizione ecologica del Paese e la consapevolezza degli operatori dell’agroalimentare che solo attraverso l’innovazione sostenibile, ovvero l’investimento in nuove tecnologie e tecniche agricole d’avanguardia, sarà possibile attuare una crescita efficace mitigando i rischi e migliorando il proprio impatto ambientale e sociale. Questa affermazione è uno degli attestati più importanti a livello nazionale dedicati alle aziende che hanno a cuore il territorio e si distinguono per l'adozione di pratiche e iniziative volte promuovere la valorizzazione ambientale, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore agricolo nel rispetto della natura. AGRIcoltura 100 rappresenta un traguardo importante per le aziende agricole che fanno capo alla famiglia Manca ed evidenzia l'importanza delle strategie adottate che includono l'utilizzo di metodi di coltivazione biologica, la minimizzazione dell'uso di risorse naturali e la promozione della biodiversità.





“Questo genere di riconoscimenti ci stimola, ma soprattutto ci impone di proseguire sul solco ormai consolidato della qualità, responsabilità e innovazione affinché si attui un cambiamento di paradigma che non può essere soltanto quello della crescita ma anche la valorizzazione del territorio e delle persone. - sottolinea Pasquale Manca, amministratore delegato della Domenico Manca SPA - Questo premio testimonia e certifica il ruolo fondamentale tanto a livello ambientale quanto di benefici per la salute della coltivazione dell’olivo e della produzione di oli extravergini di oliva di eccellenza. dal 1916 Domenico Manca S.p.A. Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. Via Carrabuffas C.P. 56 – 07041 ALGHERO – Tel. +39 079 977215–980349–Fax +39 079 977349 Cod.Fisc./Registro delle Imprese di Sassari: 00900390907 – P.ta Iva: 00900390907 – CCIAA Sassari REA n°65015 www.sangiuliano.it / info@sangiuliano.it / pec@pec.sangiuliano.it Dedico questo premio a mio padre Domenico che ha trasmesso a me e ai miei collaboratori la passione per la terra, insegnandoci a fare quello che facciamo ogni giorno con impegno e dedizione e lungimiranza. Fondata nel 1916, l'Oleificio San Giuliano ha oltre un secolo di storia nella produzione di olio d'oliva, una storia caratterizzata da un profondo rispetto per la tradizione e un impegno costante verso l'innovazione, adottando metodi di coltivazione tradizionali e integrandoli con tecnologie moderne volte ad assicurare la sostenibilità delle sue operazioni. Il premio Agricoltura 100 si aggiunge a un palmarès già ricco di oltre 300 riconoscimenti e premi che l’Oleificio San Giuliano ha ricevuto per la qualità dei suoi oli e dei suoi processi produttivi - come le recenti medaglie d’oro al concorso New York International Olive Oil Competition, al Monocultivar Olive Oil Competition e il posizionamento ai vertici mondiali dell’EVOO World Ranking - e per il suo impegno ambientale, confermando il suo ruolo di leader nel settore olivicolo e oleario italiano.

Il progetto AGRIcoltura100, curato da Confagricoltura e Reale Mutua Assicurazioni, ha insignito l’azienda agricola San Giuliano, eccellenza del panorama agroalimentare sardo, del premio speciale per il suo impegno nel perseguimento della qualità e salute alimentare. La cerimonia, tenutasi martedì 14 maggio a Roma al Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, ha visto la presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il Direttore Generale di Reale Group, Luca Filippone.