Grave incidente sulla SS 554: Quattro auto coinvolte e due feriti

Nonostante la gravità dell'incidente, i feriti guariranno in pochi giorni. La ragazza e l'uomo di 37 anni sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale per le cure necessarie. La Polizia Locale di Monserrato, coordinata dal Comandante Domenico Nannini, è intervenuta tempestivamente sul luogo dell'incidente. Alcune pattuglie e motociclisti hanno effettuato i rilievi di legge, ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto. Il tratto di strada interessato è stato messo in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, causando tuttavia notevoli disagi alla circolazione. Questo episodio mette in luce ancora una volta l'importanza di una corretta manutenzione dei mezzi pesanti e del rispetto delle norme di sicurezza stradale. La perdita di carico da parte del camion non solo ha causato danni materiali, ma ha anche messo in pericolo la vita di più persone. Le autorità invitano tutti i conducenti a prestare massima attenzione e a rispettare le regole della strada per evitare incidenti che possono avere conseguenze gravi. La SS 554 è una delle arterie principali e incidenti come quello di ieri non fanno che sottolineare la necessità di un comportamento prudente e responsabile da parte di tutti gli utenti della strada.

Ieri pomeriggio, un grave incidente si è verificato in prossimità del Ponte Loi lungo la SS 554, coinvolgendo quattro auto e lasciando due persone ferite. Tra i feriti, una ragazza di 28 anni e un uomo di 37 anni, che sono stati vittime di un tamponamento a catena scatenato dalla perdita di carico di un camion. L'incidente è avvenuto quando un camion, durante il tragitto, ha perso parte del carico, provocando un repentino caos nel traffico. Questo evento ha innescato una serie di tamponamenti a catena, coinvolgendo diversi veicoli, tra cui l'auto guidata dalla 28enne. La giovane, purtroppo, ha avuto la peggio, perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi violentemente contro il guard rail. L'impatto è stato tale da far scoppiare l'airbag.